Станом на 11 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 261 354 випадки коронавірусу, а за добу – 1 122 нових хворих. З-поміж них – 54 дитини та 31 медпрацівник.

До лікарень за останні 24 години потрапили 648 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 149 українців, за день – 25 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 193 752 людям, за добу – 1 160 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 582 812 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 23 633.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 10 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 260 232 випадки Covid-19, за добу був 781 новий хворий.