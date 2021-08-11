Через пандемію коронавірусу серед дітей і підлітків підвищився рівень тривожності та депресії.

Кожен четвертий з них відчуває клінічно загострені симптоми депресії, а кожен п’ятий – тривожності, кажуть науковці Університету Калгарі (Канада).

– Результати цього аналізу показують, що пандемія, ймовірно, спровокувала глобальну кризу психічного здоров’я серед молоді, – сказала автор дослідження, доцент кафедри клінічної психології Університету Калгарі Шері Медіган.

Це погіршення може бути пов’язане з ізоляцією, тривалими перервами у навчанні і фінансовими проблемами сім’ї.

За її словами, потрібно продовжити вивчати вплив пандемії на цю категорію населення, щоб фіксувати нові наслідки.

Тривожність, стрес, депресію у період пандемії коронавірусу відчувають не лише діти, а й дорослі. Причинами цього також були самоізоляція, втрата роботи або дистанційка, а також фінансові труднощі.

Під найбільшим ударом опинилися мами, які змушені були перебувати на самоізоляції разом з дітьми, які навчалися дистанційно.