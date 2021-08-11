У Полтаві заохочуватимуть людей до вакцинації від коронавірусу. На вихідних жителям, які отримають щеплення, даруватимуть квитки в театр.

Про це повідомила голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у соціальних мережах.

– Полтавський Театр ляльок і Театр імені Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави. Їх отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу, – зазначив він.

14 серпня у центрі вакцинації в ТРЦ Київ даруватимуть 60 квитків на виставу Великий льох у Театрі ляльок. А 15 серпня 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу Тарас Бульба тим, хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в ПД Листопад.

Також нещодавно у Києві усі, хто вакцинувався від Covid-19 у центрі масової вакцинації у Blockbuster Mall в Києві, могли отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК Шахтар. Також можна було отримати квитки й на інші матчі.

За добу, 10 серпня, в Україні 167 673 людини отримали щеплення від коронавірусу за добу. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані – 63 890 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 6 846 399 щеплень.

Джерело: Олег Синєгубов