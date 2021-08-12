Антиоксиданти у вигляді БАДів: чи допомагають вони від старіння

Деякі українці регулярно вживають антиоксиданти у вигляді БАДів (біологічно активних добавок), сподіваючись, що вони допомагають боротися з окисленням та старінням організму.

Науковці кажуть: антиоксиданти – це компоненти, які зменшують шкоду від вільних радикалів для клітин. Вони потрібні організму, адже захищають його від впливу неякісної їжі, забрудненого довкілля та наслідків шкідливих звичок.

Водночас жодна наука за антиоксидантами у вигляді БАДів не стоїть. Вони не працюють, тому що організм людини набагато складніший за будь-який експеримент у пробірці. Це стосується і косметики з антиоксидантами.

За інформацією дослідників, окислення – це лише один із чинників, який прискорює старіння організму. Крім того, клітини не вічні, вони не можуть відновлюватися постійно.

Від споживання антиоксидантів відмовлятися не варто, але людині їх достатньо у тій кількості, яка потрапляє з їжею.

Найбагатші на антиоксиданти продукти – капуста, шпинат, щавель, горіхи, лимони, малина, чорниця та полуниця.

Замість вживання пігулок важливо правильно харчуватися, займатися спортом та висипатися. Це допоможе довше зберегти організм молодим та здоровим.