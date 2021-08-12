У Білорусі проводять попередні випробування власної вакцини від коронавірусу.

Про розробку речовини заявляють у Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) країни. Науковці розробили прототип інактивованої цільновіріонної вакцини проти вірусу.

– Це ще доклінічні випробування. Проведено випробування in vitro (у пробірці) і випробування на тваринах (на групах мишей) вакцини, отриманої з кількох штамів – індійського, британського і низки інших, – розповів директор РНПЦ Володимир Горбунов.

Науковці повідомляють, що вакцина буде ефективна не проти всіх штамів.

– Ми порівняли результати і визначили, що ті сироватки, які отримані з відповідного штаму, вони переважно активні щодо цього штаму, – додав спікер.

Речовина ще має пройти фазу клінічний випробувань, лише тоді розпочнеться виробництво. У країні прогнозують, що для постачання вакцини на виробництво буде потрібно близько року.

Водночас, щоб препарат залишався ефективним і проти нових варіантів вірусу, його потрібно буде постійно доопрацьовувати.

Поки що передбачається, що ця вакцина від коронавірусу буде однокомпонентною.

Джерело: БелТА