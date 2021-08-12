Чи можна лягати спати з мокрою головою? Це запитання ставлять не лише власниці довгого волосся, але і всі, хто звик приймати душ або ванну перед сном.

Тут існує чимало думок. Одні лякають захворюваннями голови і застудою, інші – випаданням волосся, треті – вірять у те, що від фена шкоди більше, ніж від сну з вологим волоссям. Факти ICTV з’ясували, чи є шкода від сну з мокрою головою.

Чи можна захворіти

Існує думка, що якщо людина буде спати з мокрою головою, вона може захворіти. Особливо, якщо вночі відчинене вікно. Терапевт Анна Бакшеєва не згодна з цим твердженням.

– Не бачу в цьому сенсу. Переохолодження може сприяти зниженню захисних сил організму, і таким чином легше захворіти. Але саме переохолодження не є причиною хвороби, лише додатковим фактором. Якщо з мокрим волоссям лягти у тепле ліжко, то, звичайно, захворіти неможливо, – каже Анна Бакшеєва.

Чи є вплив на шкіру голови і волосся

Якщо ризику захворіти немає, то на шкіру голови і волосся така звичка впливає. За словами трихолога-реабілітолога Юлії Дудій, досить негативно.

В першу чергу, можуть страждати саме волосся.

– Це не рекомендуемся, тому що коли волосся вологе, воно більш вразливе. Вони більше схильне до пошкодження. Тобто якщо волосся схильне до ламкості, до посічення кінчиків, то цього краще не робити, – каже Юлія Дудій.

Крім того, є ризики і для шкіри голови.

– Коли ми лягаємо спати з мокрою головою, на шкірі утворюється вологе тепле середовище, і якщо є схильність до розвитку різних захворювань шкіри голови (дерматиту, себореї, лупи), то воно сприяє росту патогенної мікрофлори, – додає трихолог.

Фен або мокра голова – що шкодить більше

За словами фахівця, якщо сушити волосся перед сном за допомогою фена і гребінця правильно, то шкоди буде значно менше, ніж від сну з мокрою головою.