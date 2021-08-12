Covid-сертифікат у Дія – коли його отримають власники Android

Названо причину, чому українці, які є власниками смартфонів з Android, досі не отримали доступу до Covid-сертифікатів у додатку Дія.

Як повідомили представники підтримки сервісу Дія, затримка виникла через погодження з Google.

– Наразі погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо очікувати на схвалення нової версії у Play Market, – зазначили вони.

За їхньою інформацією, щойно міністерство отримає рішення Google та Play Market, стартує бета-тестування документа на платформі Android.

Терміни поки що не уточнюються.

Водночас бета-тестування Covid-сертифікату розпочалося ще 1 липня 2021 року. Проте доступ до нього можуть отримати лише власники смартфонів на iOS.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Після двох щеплень громадяни країни мають змогу отримати документ, які підтверджує факт імунізації.

Він необхідний для подорожей за кордон та дозволяє перетнути кордон низки держав.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Мінцифри