В Національній службі здоров’я (НСЗУ) повідомили, що з 1 жовтня пацієнти з цукровим діабетом зможуть отримати препарати інсуліну за електронним рецептом безоплатно або з доплатою.

Для цього потрібно зробити лише три кроки:

Відвідати ендокринолога, щоб отримати складений ним в електронній системі охорони здоров’я індивідуальний план лікування із визначенням типу та дозування інсуліну. Отримати електронний рецепт відповідно до плану лікування у лікаря-ендокринолога, або сімейного лікаря, з яким пацієнт уклав декларацію. Отримати інсулін можна у будь-якому місті, незалежно від місця реєстрації пацієнта та місця роботи лікаря.

Сімейний лікар, виписуючи електронного рецепта, не може змінювати призначення ендокринолога. Тому при закінченні кількості інсуліну за планом лікування сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану.

Національна служба здоров’я повідомила про відшкодування вартості ліків для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів, бронхіальної астми та цукрового діабету.

Перелік засобів для лікування хронічних захворювань наразі становить 293 найменування, з них 70 найменувань повністю безоплатні. Відтак лікування стає якіснішим і доступнішим, адже держава компенсує витрати на ліки.

Отримати препарати за програмою Доступні ліки можна в аптеках, що уклали договори із НСЗУ. Таких наразі в країні уже більше 10 тис. Загалом програма охоплює 3 млн пацієнтів. Дізнатися, які найближчі аптеки приєдналися до держпрограми, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Порядок отримання доступних ліків

Перед відвідуванням аптеки потрібно звернутися до сімейного лікаря, який виписує електронний рецепт з назвою діючої речовини. На мобільний телефон пацієнта надходить смс з номером рецепту, який потрібно назвати у аптеці.

Якщо пацієнт не користується мобільним телефоном, лікар напише номер на папері.

В аптеці, що працює в рамках держпрограми, потрібно назвати торгову назву препарата і отримати його безоплатно, або доплатити.

Зручність такого способу в тому, що, приймаючи ліки на постійній основі, можна не ходити до лікаря, коли закінчилися пігулки, а отримати новий рецепт за телефоном. Однак цей варіант треба обговорювати з лікарем.

Для того, щоб взяти участь у програмі, треба укласти декларацію з лікарем, що надає первинну медичну допомогу, лікуватися не у стаціонарі, а амбулаторно.

Джерело: НСЗУ.