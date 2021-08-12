Коронавірус (COVID 19) у Києві на 12 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

205 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві

коронавірус

За минулі 24 години в Києві підтвердили 205 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 765.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському та Дарницькому (по 40), Святошинському (28) та в Подільському.

За добу двоє жителів столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 252 летальних випадки.

Водночас одужати вдалося 213 231 киянину, а за останній день – 433.

Хто захворів за добу

  • 113 жінок віком від 18 до 93 років;
  • 82 чоловіки віком від 19 до 87 років;
  • чотири дівчинки від 1 до 15 років;
  • шість хлопчиків від 10 до 17 років.

До лікарень з коронавірусом потрапили 37 людей. А ще 47 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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