Що таке мастит? Це захворювання молочної залози, що супроводжується хворобливістю та запаленням тканин. Частіше виникає у жінок, що годують грудьми.

Причини

– Лактаційний мастит розвивається переважно через застій молока у протоках, – пояснила засновниця Національного руху за підтримку грудного вигодовування Ксенія Соловей. – А застій виникає через неправильну техніку вигодовування, неправильне прикладання дитини до грудей, через що вона не в змозі висмоктати все молоко, що накопичилося у мами.

Непрохідність молочних протоків викликає застій, що може перейти в інфекційну форму. Особливо, якщо є тріщини на сосках, крізь які легко проникає інфекція.

Грудне молоко – хороше середовище для розмноження будь-яких, зокрема хвороботворних, мікробів.

Тісна білизна, бюстгальтер на кісточках також можуть спричинити застій молока. Мамі, що годує грудьми, краще носити бюстгальтер, що створений спеціально для комфорту жіночих грудей під час лактації.

Перевтома, стреси знижують імунітет, і інфекція, що проникла до грудей, не зустрічає належної відповіді. Після цього починається запалення.

Ознаки маститу

Захворювання частіше виникає в одній з грудей. Там з’являється затвердіння. Воно може бути зовсім маленьким, але якщо не зреагувати, розпочнеться нагноєння.

Потім місце, де створилося затвердіння, червоніє, стає гарячим, болючим. Може піднятися температура. Ігнорувати симптоми маститу не можна.

Якщо лактостаз вже розвинувся, потрібно ретельно дотримуватися правил гігієни, щоб хвороботворні мікроби не потрапили до організму.

Лікування

Звісно, з будь-якими проблемами потрібно звертатися до лікаря: сімейного чи мамолога.

– Але на початковій стадії розвитку хвороби вам може допомогти і консультант з грудного вигодовування, – говорить Ксенія Соловей. – Не бійтеся звертатися до нього. Оскільки мастит у жінок, що годують, виникає частіше через неправильне прикладання немовляти до грудей, фахівець навчить маму це робити правильно.

Потім, покаже, як краще зціджуватися, щоб молоко не залишалося в грудях. І, насамкінець, зробить м’який, ніжний масаж, щоб розім’яти тканини, вивільнити молочні протоки.

– Звичайний масажист може не впоратися з цим, – говорить Ксенія. – А консультант із грудного вигодовування добре знає структуру грудей, як до них ставитися, щоб і молочко для малюка надходило, і мама почувалася комфортно.

Водночас для зняття запалення можна прикладати до грудей помірно холодний компрес на 15-20 хвилин кілька разів на день.

Найкращий та перевірений спосіб боротися з маститом – капустяний листок. Розімніть його, відбийте молоточком, щоб став м’яким, і прикладайте до грудей на 2-3 години. Потім замініть його на інший. Груди після цього треба обмити.

Якщо вже у вас розвинувся лактостаз, то правил гігієни потрібно дотримуватися неухильно, щоб жодні мікроорганізми не потрапили всередину грудей.

До хірурга!

Але якщо хвороба запущена – з’явилося нагноєння, температура тримається кілька днів – бігом до хірурга-мамолога! Обстеживши груди, лікар призначить адекватне лікування або оперативне втручання, щоб вичистити гній.

Любіть себе, дорогі жінки, і не доводьте ситуацію до крайності.