Під час літніх відпусток люди традиційно дозволяють собі відпочити, що призводить до порушення режиму дня та харчування. Нерідко на відпочинку вони не контролюють споживання продуктів, що загрожує набором зайвих кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram дієтолог Ольга Безугла розповіла, яких правил варто дотримуватися, щоб не погладшати у відпустці.

Як не набрати зайву вагу під час відпочинку

Обов’язковий сніданок

– Раджу не пропускати сніданок під час відпочинку, правильне харчування починається зі сніданку, а не з фрази: Після відпустки почну – обіцяю, – каже Ольга Безугла.

Перекусам – ні

За її словами, важливо тримати паузу між прийомами їжі.

Більше овочів

– Під час кожного прийому їжі 2/3 тарілки мають займати овочі. По-перше, це донація мікронутрієнтів, і чим вони різноманітніші, тим краще. По-друге, це клітковина, що неймовірно корисно для мікробіома кишечника і формування грамотного відчуття ситості, – додає дієтолог.

М’ясо – на обід, риба – на вечерю

Більш високобілковий продукт варто споживати в обідній час, а більш легкий білок – на вечір, коментує фахівець.

Вода – улюблений напій

Як зазначає дієтолог, потрібно прибрати соки, солодку газовану воду та інші рідкі калорії. Вони додають зайвий цукор до раціону.

Посуд великого розміру

– Вибирайте посуд більшого розміру! Згідно з експериментальними даними, люди, які обирають таку тарілку, схильні набирати більше овочів і заповнювати ними більше місця, – пояснює Ольга Безугла.

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Пріоритет – корисна їжа

Потрібно намагатися насамперед класти на тарілку корисну їжу, тоді менше місця залишиться для некорисної. Ця звичка допоможе під час харчування за системою шведських столів.

Також потрібно більше витрачати енергії – бігати, плавати. Це допоможе не набрати зайву вагу.

Джерело: Ольга Безугла