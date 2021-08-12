Літо – це сезон великої кількості ягід та фруктів, які здатні збагатити та зміцнити організм. Їх можна додавати до страв та смакувати окремо.

У ЦГЗ зазначили, що більшість літніх фруктів мають антиоксиданти, вітаміни та інші корисні речовини.

Експерти радять влітку додавати до раціону абрикоси, які багаті на бета-каротин — провітамін А. Він позитивно впливає на зір, захищає шкіру від запалення. Чашка абрикос без кісточок містить 3 г рослинних волокон та 50% від рекомендованої добової норми вітаміну А, 26% вітаміну С і 17% вітаміну Е.

Сюди ж відносяться персики і нектарини, які мають антиоксидантну дію. 1 чашка шматочків нектарина або персика містить 2 г волокна, 13% від добової норми вітаміну А, 10% вітаміну B-3, 12% вітаміну С і 15% вітаміну Е.

Малина містить елагову кислоту, що має не лише сильну антиоксидантну, а і протизапальну дію. Чашка малини містить 5 г рослинного волокна, 18% добової норми фолієвої кислоти і 51% вітаміну С.

Одна чашка нарізаної кубиками дині містить 64% добової норми провітаміну А, 12% вітаміну B-6, 15% фолієвої кислоти. У ній міститься 113% від добової норми аскорбінової кислоти, крім цього альфа-каротин, бета-каротин, флавоноїди, кумарини і фенольні кислоти.

У спекотну пору додати до сніданку можна виноград (червоний та зелений), який містить елагову кислоту. Червоний виноград також містить ресвератрол, що має протизапальну дію. 1 чашка червоного винограду містить 13% від добової норми вітаміну B-1, 11% вітаміну B-6, 29% вітаміну С, 14% вітаміну Е та 28% селену. Чашка винограду кишмиш містить 14% добової норми вітаміну B-1, 11% вітаміну B-6, 29% вітаміну С, 14% вітаміну Е і 28% селену.

Не варто забувати і про сливи, які здатні поліпшувати когнітивні функції та здоров’я кісток. Краще додавати у раціон сливи різного кольору, щоб отримати якнайбільше корисних речовин. Одна чашка слив містить 3 г волокон, 26% від добової норми вітаміну С, 15% вітаміну Е і 12% рибофлавіну.

Також можна поласувати чорницями, які запобігають погіршенню зору, захищають судини від атеросклерозу. Одна чашка чорниці містить 4 г рослинних волокон, 32% від добової норми вітаміну С, 18% вітаміну Е.

У ЦГЗ додали, що не варто вживати ягоди, якщо у людини є певні протипоказання. Слід обов’язково звертатися до лікаря, який проаналізує стан організму, та порадить саме ті ягоди та фрукти, що принесуть користь.

Джерело: ЦГЗ