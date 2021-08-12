Науковці назвали вакцини від коронавірусу, після щеплення якими не було зареєстровано жодної смерті від нового штаму Дельта.

Згідно з дослідженням катарських фахівців, свою ефективність підтвердили речовини виробництва Pfizer і Moderna.

За їхніми даними, після першої дози вакцина Pfizer продемонструвала ефективність проти зараження Дельта-штамом на рівні 64,2%, після другої – 53,5%.

Ефективність першої дози препарату Moderna становила 79%, другої – 84,8%.

Вони підсумували, що Moderna – більш ефективна у боротьбі з мутацією, однак летальні випадки не були зареєстровані після вакцинації препаратами обох виробників.

У світі активно поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта. Він спровокував спалах захворюваності в Індії навесні 2021 року. Зараз він циркулює і в інших країнах. Його виявили навіть в Україні.

Фахівці закликають людей активно вакцинуватися, щоб уникнути важких наслідків і смерті у разі зараження. Поки що вакцинація від коронавірусу і дотримання карантинних заходів – найефективніші методи боротьби з пандемією.

Джерело: MedRxiv