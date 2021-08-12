Про це повідомили ДУ Житомирський обласний лабораторний центр. На штам Дельта захворіли 20 людей, одна людина померла від ускладнень.

Штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватися в Україні. Так, у Житомирській області зафіксували перші випадки цього варіанту.

– В області діагностовано перші випадки захворювань Covid-19, який спричинений штатом Дельта. Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області та у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Дельта підтверджені Центром громадського здоров’я, – зазначили вони.

Випадки зараження підтвердили в декількох населених пунктах області: в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах. Штам Дельта зафіксували у двох громадян, що прибули із Росії та Туреччини.

Нещодавно штам Дельта також зафіксували у Рівненській області. Регіон направить 30 зразків для підтвердження результатів в арбітражній лабораторії.

Також хворі є у Чергінівській, Львівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, в Україні до осені 2021 року планують забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Дельта у всіх регіонах країни.

Нині є три державні лабораторії, які можуть діагностувати штам Дельта шляхом геномного секвенування. А ще близько п’яти-шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

Джерело: ДУ Житомирський обласний лабораторний центр