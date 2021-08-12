Трансплантація в Україні: в Охматдит дітям, які пережили операції, влаштували свято

В Охматдиті дітям, які перенесли трансплантацію кісткового мозку, організували політ на повітряній кулі за сприяння постійних партнерів лікарні.

Про це повідомили у НДСЛ Охматдит. На свято поїхали понад 20 дітей із батьками, лікарями. Також деякі сім’ї запросили донорів.

– Це всі діти, які перенесли трансплантацію кісткового мозку від неродинного, родинного, частково сумісного родинного донора. Це діти, які дивилися в очі смерті та перемогли її, – розповів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ Охматдит Олександр Лисиця в коментарі Фактам ICTV.

Цей проект придумали Олександр та його дружина два роки тому, втім, часу та можливості для його реалізації не було. Але цього року разом із родиною завідувача, родиною лікарів Степур, благодійником Дмитром Кулешею та постійними меценатами лікарні вдалося підготувати надзвичайне свято.

– Ми так радіємо, коли наша малеча може побачити щось цікаве поза межами лікарні та відчути смак справжнього дитинства. Такі неформальні заходи зближають діток із нашими лікарями ще більше, – зазначили у лікарні.

Протягом дня діти були на екскурсії, гралися з аніматором, їли морозиво, запускали повітряних зміїв та літали на повітряних кулях.

– Ми пропагуємо те, що життя продовжується, незважаючи на лікарняні стіни. Миті із сім’єю – важливі. Пам’ятаю, що під кінець нашої поїздки двоє дітей розплакалися, адже не хотіли їхати додому. Лікарі не повинні стояти осторонь, тому на таких зустрічах ми демонструємо, що ми такі ж люди, – додав Лисиця.

За його словами, в однієї дитини, яка поїхала на екскурсію, була 45-та доба після неродинної трансплантації – це найменший термін. Також приїхали діти, у яких минуло два роки після трансплантації.

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Нещодавно зі столичного Охматдиту виписали одразу трьох дітей, яким пересадили нирки. Це дев’ятирічні Даша з Білої Церкви та Давид із Рівного та чотирнадцятирічна Настя з Черкащини.

У дітей були вроджені вади розвитку нирок у термінальній стадії. Всі вони жили в лікарні 2-3 роки, оскільки потребували гемодіалізу.

Джерело: Прес-служба Охматдит

Фото: Прес-служба Охматдит