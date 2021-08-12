Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Освітяни отримуватимуть премії за зроблене щеплення від Covid-19.

В Івано-Франківську пропонують заохочувати до вакцинації від коронавірусу вчителів.

– Вакцинація добровільна. Але школи та діти, які прийдуть, – це потенційна загроза передавання інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися – отримуйте премію від міста, – зазначив він.

Він стверджує, що у місті є школи, де від коронавірусу вакцинувалися понад 90% персоналу. Але є заклади освіти, де щеплення отримали менше ніж 30%.

Марцінків додав, що у навчальних закладах необхідно збільшити кількість вакцинованих педагогів, щоб не переходили на дистанційне навчання.

Заохочувати до вакцинації також планують у Полтаві. Там 14 та 15 серпня жителям, які отримають щеплення, даруватимуть квитки в театр.

Також нещодавно у Києві усі, хто вакцинувався від Covid-19 у центрі масової вакцинації у Blockbuster Mall в Києві, могли отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК Шахтар. Також можна було отримати квитки й на інші матчі.

За добу, 11 серпня, в Україні зробили щеплення від коронавірусу 162 049 людям. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей. Загалом провели 7 008 448 щеплень.

Джерело: Західний Полюс