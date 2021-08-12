В Україні, як і раніше, всі області перебувають у зеленій зоні карантину. Але все ж два регіони мають показники госпіталізацій з Covid-19, що не відповідають цій зоні.

Про те, що в Тернопільській та Івано-Франківській областях динаміка госпіталізацій вища за норму, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Але якщо на Тернопільщині ситуація поліпшується кожного дня, і рівень госпіталізацій уже зменшився з 115,4% три дні тому до 55,6% станом на 11 серпня, то в Івано-Франківській області стався сплеск важких випадків Covid-19, і показник госпіталізації злетів з 31,8% до 80%.

Нагадуємо, що в зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

За останню добу в Україні зафіксовано 1 247 нових хворих Covid-19. До лікарень за останні 24 години потрапили 588 осіб з коронавірусом.