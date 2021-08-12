На Вінниччині зафіксовано штам коронавірусу Дельта. Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, і 73-річний чоловік із Вінницького району. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Facebook.

– Хотів би звернути увагу, що інформація про 13-річного померлого, інфікованого Дельтою, не відповідає дійсності, – додав Сергій Борзов. – Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом Дельта є 13-річний хворий. Він живий.

Так, штам Дельта не щадить дітей і людей працездатного віку – всі у зоні ризику зараження.

Вінничани розуміють це і вакцинуються. Напередодні в області вакцинували майже 7 тис. людей, а всього з початку вакцинальної кампанії – майже 300 тис.

– В області працює 203 пункти щеплень та 33 Центри масової вакцинації, – додав Сергій Борзов. – Кількість медиків, залучених до проведення вакцинальної кампанії, теж зростає. Тільки за останній тиждень навчено 162 медичних працівників, всього у вакцинації задіяно 1 212.

Є у наявності усі чотири вакцини: Comirnati (Pfizer –BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

Вінниччина – один із перших регіонів, який ініціював пришвидшення досліджень на ідентифікацію мутованого штаму коронавірусу Дельта.

– Минулого тижня Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України придбав тест-системи для мультиплексної диференціації нових небезпечних мутантних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема, варіанта Дельта, – повідомив голова ОДА.

Тобто, відтепер на обласному рівні інфекціоністи можуть діагностувати цей штам. До цього зразки відправляли у Київ.

Штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватися в Україні. Так, у Житомирській області зафіксували перші випадки цього варіанту. Про це повідомили у ДУ Житомирський обласний лабораторний центр. На штам Дельта захворіли 20 людей, одна людина померла від ускладнень.