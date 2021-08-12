В Україні рекомендували скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech до мінімального терміну. Він зазначений на інструкції – 14 днів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рішення ухвалили у зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу Дельта та поступовим зростанням захворюваності в Україні.

Щоб ухвалити рішення, експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

Стратегічна консультативна група експертів зібрала дані різних досліджень, за якими після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%.

Останнє дослідження третьої фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Тому МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. Самі пацієнти також можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал.

За даними МОЗ, вакцина від коронавірусу CoronaVac виробництва Sinovac Biotech має ефективність 98% у запобіганні смерті від ускладнень Covid-19. А також ефективність препарату у запобіганні госпіталізації становить 96%, а у запобіганні симптоматичній хворобі – 94%.

CoronaVac — це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.