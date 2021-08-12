В Україні у липні 2021 року офіційно зареєстрували 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції. Ще у 415 пацієнтів діагностували СНІД.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. За їхніми даними, 254 людини за місяць померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року:

гетеросексуальний — 845;

гомосексуальний — 46;

парентеральний — 525;

вертикальний — 146;

невідомий — 2.

Запобігти поширенню ВІЛ-інфекції можна завдяки дотриманню здорового способу життя, відмові від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язковому використанню презервативів. Також важливе свідоме ставлення до свого здоров’я.

Усім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини, радять дотримуватися доконтактної профілактики. Вона ефективна за умови щоденного прийому та забезпечує майже 100% захисту від ВІЛ-інфекції. Її застосовують у комплексі з іншими дієвими методами профілактики: презервативами та систематичним тестуванням на ВІЛ.

Доконтактну профілактику можна отримати безкоштовно, головне — виявити бажання і звернутися до закладу охорони здоров’я.

Для цього потрібно буде отримати консультацію лікаря, оцінити ризик зараження, зробити тест на ВІЛ та інші необхідні аналізи за призначенням.

Основні симптоми ВІЛ-інфекції

ВІЛ-інфекція має дві форми перебігу хвороби: гостру і хронічну. Гостра форма дуже схожа на ГРВІ, застуду. Коли ви звертаєтеся до сімейного лікаря, він має подивитися, чи проходили ви тестування на ВІЛ-інфекцію, і направити вас на тест. Саме так можна виявити хворобу на ранній стадії.

Детальніше про симптоми ВІЛ-інфекції – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ