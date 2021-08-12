Всесвітня організація охорони здоров’я тестує три медичні препарати, які хочуть використати для лікування коронавірусу.

Про це повідомили на сайті організації. Препарати артесунат, іматиніб та інфліксімаб вже використовують для лікування інших захворювань.

Ліки обрала незалежна експертна комісія через їхній потенціал у зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з Covid-19.

Наприклад, препарат іматиніб використовують під час лікування деяких форм раку. Під час тестування його вводитимуть перорально один раз на день протягом 14 днів. Експериментальні та ранні клінічні дані свідчать про те, що іматиніб усуває витік легеневих капілярів.

Інфліксімаб використовують для лікування захворювань імунної системи (хвороба Крона і ревматоїдний артрит). Під час випробувань він буде вводитися внутрішньовенно у вигляді разової дози.

Артесунат застосовують під час важких форм малярії. Консультативна група ВООЗ з терапії Covid-19 рекомендувала оцінити протизапальні властивості цього препарату. Його вводитимуть внутрішньовенно протягом семи днів.

Дослідження здійснюватиметься на платформі мережі Solidarity PLUS, що об’єднує тисячі дослідників із понад 600 лікарень, розташованих у 52 країнах-членах ВООЗ. Тестування препаратів проводитимуть на пацієнтах, яких госпіталізували із підтвердженим Covid-19.

– Пошук ефективніших і доступніших терапевтичних засобів для пацієнтів з Covid-19 залишається нагальною потребою, і ВООЗ пишається тим, що очолює ці глобальні зусилля, – зазначив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

Раніше проведені дослідження виявили, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір, а також інтерферон майже не мали ефективності у лікуванні шпиталізованих пацієнтів із Covid-19.

Попередньо ВООЗ рекомендувала до застосування кортикостероїди у боротьбі проти коронавірусу. Щоб підвищити доступність цих життєво важливих ліків, ВООЗ закликає виробників знизити ціни для країн з низьким і середнім рівнем доходів, особливо там, де спостерігається зростання Covid-19.