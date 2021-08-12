В Україні продовжується вакцинація проти Covid-19. Щеплення роблять чотирма вакцинами Comirnati (Pfizer –BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna. Влада на місцях впроваджує методи стимулювання до вакцинації як усіх мешканців, так і представників окремих професій.
Коронавірус у Києві
За минулі 24 години у Києві підтвердили 205 нових випадків коронавірусу. Отже, загальна кількість киян, які заразилися Covid-19, досягла 220 765.
Від ускладнень Covid-19 померли двоє містян. А всього із початку пандемії в Києві зафіксовано 5 252 летальних випадки.
Одужав 213 231 киянин, а за останній день – 433.
В Україні
В Україні поширюється штам Дельта. Так, у Житомирській області станом на 12 серпня зафіксували перші випадки цього варіанту. На штам Дельта захворіли 20 людей, одна – померла від ускладнень.
На Вінниччині штам Дельта діагностований у 25 осіб. Троє померли.
Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України придбав тест-системи для мультиплексної диференціації нових небезпечних мутантних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема, варіанта Дельта, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Вакцинація і далі триває в Україні
Щодо вакцин. В Україні рекомендували скоротити інтервал між першою та другою дозами вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech до мінімального терміну. Він зазначений в інструкції – 14 днів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рішення ухвалили у зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу Дельта та поступовим зростанням захворюваності в Україні.
В Івано-Франківську пропонують заохочувати до вакцинації від коронавірусу вчителів. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Освітяни отримуватимуть премії за зроблене щеплення від Covid-19.
У Полтаві міська влада вирішила стимулювати мешканців обласного центру за вакцинацію. У неділю всім, хто отримає щеплення, подарують квитки до театру.
У світі
В Росії новий рекорд кількості загиблих від Covid-19 за добу – 808 осіб.
Науковці з Катару назвали вакцини від коронавірусу, після щеплення якими не було зареєстровано жодної смерті від нового штаму Дельта.
Згідно із дослідженням фахівців, свою ефективність підтвердили речовини виробництва Pfizer та Moderna.
За їхніми даними, після першої дози вакцина Pfizer продемонструвала ефективність проти зараження штамом Дельта на рівні 64,2%, опісля другої – 53,5%.
Ефективність першої дози препарату Moderna становила 79%, другої – 84,8%.
Вчені дійшли висновку, що Moderna – більш ефективна у боротьбі з мутацією, однак летальних випадків не було після вакцинації препаратами обох виробників.