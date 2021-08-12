В Україні продовжується вакцинація проти Covid-19. Щеплення роблять чотирма вакцинами Comirnati (Pfizer –BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna. Влада на місцях впроваджує методи стимулювання до вакцинації як усіх мешканців, так і представників окремих професій.

Коронавірус у Києві

За минулі 24 години у Києві підтвердили 205 нових випадків коронавірусу. Отже, загальна кількість киян, які заразилися Covid-19, досягла 220 765.

Від ускладнень Covid-19 померли двоє містян. А всього із початку пандемії в Києві зафіксовано 5 252 летальних випадки.

Одужав 213 231 киянин, а за останній день – 433.

В Україні

В Україні поширюється штам Дельта. Так, у Житомирській області станом на 12 серпня зафіксували перші випадки цього варіанту. На штам Дельта захворіли 20 людей, одна – померла від ускладнень.

На Вінниччині штам Дельта діагностований у 25 осіб. Троє померли.

Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України придбав тест-системи для мультиплексної диференціації нових небезпечних мутантних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема, варіанта Дельта, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Вакцинація і далі триває в Україні

Щодо вакцин. В Україні рекомендували скоротити інтервал між першою та другою дозами вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech до мінімального терміну. Він зазначений в інструкції – 14 днів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рішення ухвалили у зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу Дельта та поступовим зростанням захворюваності в Україні.

В Івано-Франківську пропонують заохочувати до вакцинації від коронавірусу вчителів. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Освітяни отримуватимуть премії за зроблене щеплення від Covid-19.

У Полтаві міська влада вирішила стимулювати мешканців обласного центру за вакцинацію. У неділю всім, хто отримає щеплення, подарують квитки до театру.

У світі

В Росії новий рекорд кількості загиблих від Covid-19 за добу – 808 осіб.

Науковці з Катару назвали вакцини від коронавірусу, після щеплення якими не було зареєстровано жодної смерті від нового штаму Дельта.

Все більше хворих зі штамом Дельта в Україні і рекорд смертності в РФ: Covid-новини 12 серпня / 2 фотографии

Згідно із дослідженням фахівців, свою ефективність підтвердили речовини виробництва Pfizer та Moderna.

За їхніми даними, після першої дози вакцина Pfizer продемонструвала ефективність проти зараження штамом Дельта на рівні 64,2%, опісля другої – 53,5%.

Ефективність першої дози препарату Moderna становила 79%, другої – 84,8%.

Вчені дійшли висновку, що Moderna – більш ефективна у боротьбі з мутацією, однак летальних випадків не було після вакцинації препаратами обох виробників.