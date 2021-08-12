Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

За добу в Україні підтвердили 1 247 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 12 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 262 601 випадок коронавірусу, а за добу – 1 247 нових хворих. З-поміж них – 77 дітей та  41 медпрацівник.

До лікарень за останні 24 години потрапили 588 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 173 українці, за день – 24 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 194 791 людині, за добу – 1 039 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 604 861 тестування методом ПЛР, протягом дня – 22 049.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

  • м. Київ – 205 випадків;
  • Вінницька область – 48 випадків;
  • Волинська область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 53 випадки;
  • Донецька область – 75 випадків;
  • Житомирська область – 41 випадок;
  • Закарпатська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 57 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 випадків;
  • Київська область – 40 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 45 випадків;
  • Львівська область – 61 випадок;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 77 випадків;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 31 випадок;
  • Сумська область – 34 випадки;
  • Тернопільська область – 52 випадки;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 35 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 18 випадків;
  • Чернівецька область – 41 випадок;
  • Чернігівська область – 36 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 11 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 261 354 випадки Covid-19, за добу було 1 122 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка