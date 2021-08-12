Станом на 12 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 262 601 випадок коронавірусу, а за добу – 1 247 нових хворих. З-поміж них – 77 дітей та 41 медпрацівник.

До лікарень за останні 24 години потрапили 588 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 173 українці, за день – 24 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 194 791 людині, за добу – 1 039 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 604 861 тестування методом ПЛР, протягом дня – 22 049.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

м. Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 48 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 75 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 57 випадків;

Івано-Франківська область – 39 випадків;

Київська область – 40 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 77 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 34 випадки;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 11 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 261 354 випадки Covid-19, за добу було 1 122 нових хворих.