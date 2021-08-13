У серпні Україна отримає від Польщі першу партію вакцини проти Covid-19 фірми AstraZeneca у кількості 650 тис. доз. Загалом же очікується надходження від польського уряду 1,2 млн вакцин.

– Ми вчора розмовляли із послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, і там є більше охочих вакцинуватися, аніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі, – сказав заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска.

Заступник міністра зазначив, що Польща Україні ці вакцини продасть.

Як сказав урядовець, Польща має 8,6 млн вакцин, і препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні. Краска додав, що ухвалюючи рішення щодо перепродажу вакцин, думатимуть насамперед про те, щоб препарати не зіпсувалися.

Враховуючи швидке поширення штаму Дельта, МОЗ рекомендує медикам, які щеплять населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої.

Експерти зібрали дані різних досліджень, за якими після вакцинації двома дозами CoronaVac з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини проти симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, а проти госпіталізації сягала 100%.

Джерело: Польське Радіо.