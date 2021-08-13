В Україні можливий спалах коронавірусу після того, які діти підуть до школи.

Прогноз в ефірі одного з українських телеканалів озвучив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

– Якщо ми і надалі так неквапливо будемо щепитися і не захищатимемо групи ризику, через два-три тижні після 1 вересня, коли діти підуть до школи, буде стрімке зростання захворюваності, – зазначив Борис Донськой.

Водночас під загрозою опиняться не лише школярі, які тісно контактуватимуть, а і їхні родичі.

– У школярів є бабусі та дідусі. Люди з захворюванням на діабет почнуть потрапляти до реанімації і помирати, – додав лікар.

Він закликав українців активніше вакцинуватися.

– Якщо ви не хворіли і не вакциновані, раціонально все ж щепитися, адже з великою ймовірністю це врятує вам життя, – підсумував він.

В Україні уже циркулює більш небезпечний штам коронавірусу Дельта, який частіше провокує важчий перебіг хвороби та смерть. Щеплення – поки що єдиний спосіб уникнути важких наслідків у разі інфікування.