У світі продовжує поширюватися коронавірус. Станом на 13 серпня 2021 року на планеті підтвердили понад 206,4 млн випадків хвороби. Загалом у світі понад 4,3 людей померли від вірусу.

В Україні за увесь час виявили 2 263 864 випадки коронавірусу, загальна кількість смертей – 53 217.

Коронавірус в Україні

У країні продовжує погіршуватися епідситуація, добовий приріст – 1 263 нових хворих.

Також територією України продовжує поширюватися штам коронавірусу Дельта. Його виявили у Сумській області, а у Тернопільській – з варіантом госпіталізували дитину.

Водночас у країні поки що немає повідомлень про наявність штаму коронавірусу Йота. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

З небезпечним вірусом продовжують боротися за допомогою вакцинації. Так, у міжнародному аеропорту Одеса 13 серпня відкрили пункт масової вакцинації від коронавірусу. До цього такі ж з’явилися у Жулянах та Борисполі.

Крім того, Європа продовжує надавати Україні вакцину від коронавірусу. Є повідомлення, що Польща продасть Україні 1,2 млн вакцин фірми AstraZeneca.

Коронавірус у світі

Не поліпшується загальна епідситуація й у світі. Штам Дельта вирує у США, а у Японії знову зафіксували рекорд добового приросту – у країні виявили понад 20 тис. нових випадків хвороби.

Хоча не всюди ситуація напружена. Наприклад, Данія послаблює карантинні заходи та скасовує масковий режим у транспорті.

Водночас ВООЗ створює нову групу експертів для з’ясування походження коронавірусу. Уже є повідомлення, що Китай знову відмовився співпрацювати з організацією щодо розслідування джерел вірусу.

Триває у світі і вакцинація. Так, у США дозволили використовувати третю дозу вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та Moderna. Відповідне рішення ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).