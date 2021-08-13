Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Хворий – у важкому стані: в Україні виявили випадок лептоспірозу

лікарня

У Тернопільській області медики виявили випадок лептоспірозу.

Його підтвердили у 28-річного жителя смт. Коропець.

Хворого госпіталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні Івано-Франківська, йдеться у повідомленні Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Нині чоловік перебуває у важкому стані.

Лептоспіроз – небезпечна інфекційна хвороба, її спричинює збудник – бактерія Leptospira. Вона є спільною для людини та тварин. Джерелами збудника можуть бути миші, щури, лисиці та собаки.

Читайте
Випадки лептоспірозу в Україні: люди заражаються у сараях та водоймах

Захворювання може проявитися у період від двох днів до чотирьох тижнів з моменту інфікування. Симптомами є головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання.

Якщо хворому не надати допомогу, йому загрожує ураження нирок, печінки, запалення головного і спинного мозку та навіть смерть.

В Україні інфікування лептоспірозом стаються найчастіше влітку, адже саме у цю пору громадяни найбільше часу проводять біля водойм.

Джерело: ПІК

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка