У Тернопільській області медики виявили випадок лептоспірозу.

Його підтвердили у 28-річного жителя смт. Коропець.

Хворого госпіталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні Івано-Франківська, йдеться у повідомленні Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Нині чоловік перебуває у важкому стані.

Лептоспіроз – небезпечна інфекційна хвороба, її спричинює збудник – бактерія Leptospira. Вона є спільною для людини та тварин. Джерелами збудника можуть бути миші, щури, лисиці та собаки.

Захворювання може проявитися у період від двох днів до чотирьох тижнів з моменту інфікування. Симптомами є головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання.

Якщо хворому не надати допомогу, йому загрожує ураження нирок, печінки, запалення головного і спинного мозку та навіть смерть.

В Україні інфікування лептоспірозом стаються найчастіше влітку, адже саме у цю пору громадяни найбільше часу проводять біля водойм.

Джерело: ПІК