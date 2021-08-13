В Україні з початку 2021 року зафіксували п’ять спалахів норовірусної інфекції. Загалом захворіли 69 осіб, з яких 64 – діти.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. У Кривому Розі в дитячому садку комбінованого типу захворіло п’ятеро дітей. Вони перенесли хворобу в легкій формі.

Схожа ситуація сталася у селі Джурин Тернопільської області. Там діагноз гостра кишкова інфекція норовірусної етіології підтвердили у 12 дітей та двох працівників закладу дошкільної освіти

Також протягом березня у Тернополі у двох садочках зафіксували спалахи норовірусної хвороби. Серед постраждалих двоє дорослих і 34 дитини.

На початку серпня в одному з ДНЗ міста зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції норовірусної етіології. Лабораторно підтверджено 14 випадків. Проведено епідеміологічне розслідування.

Норовірусна інфекція – гостре інфекційне захворювання, з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, яке спричинює вірус Норуолк і характеризується розвитком гострого гастроентериту та дегідратації. Норовіруси спричиняють 6-17 % випадків гострих кишкових інфекцій.

Профілактика норовірусної інфекції:

піддавати харчові продукти термічній обробці при 85°C;

мити руки з милом перед прийманням їжі;

споживати кип’ячену чи воду в пляшках;

не вживати воду з відкритих джерел.

У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись по медичну допомогу.

10 серпня також стало відомо, що семеро людей у Київській області отруїлися їжею у кафе. У них виявили сальмонельоз. Експерти вже проводять епідеміологічне розслідування щодо спалаху захворювання.

Джерело: ЦГЗ