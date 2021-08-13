В Україні до розбудови системи трансплантації долучився ще один медичний заклад. Так, на Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію нирки.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 10 серпня 2021 року на базі КНП Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради бригада лікарів на чолі з директором Тарасом Масляком провела першу в регіоні родинну трансплантацію нирки.

Новий орган отримав 25-річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі. Донором нирки став рідний батько.

На Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію нирки / 2 фотографии

Трансплантація відбулася завдяки співпраці з лікарями Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. Оперативні втручання провели за участі фахівців обох закладів.

Нині стан пацієнта та донора стабільний. Вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Трансплантація відбулася за державний кошт у рамках пілотного проекту МОЗ.

Нещодавно в Черкасах лікарі вперше провели пересадку серця. Також спеціалісти міської лікарні швидкої медичної допомоги провели операцію з вилучення нирок та печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам.

Трансплантацію здійснили завдяки згоді родичів на пожертвування органів донора. Він переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку. Нині стан пацієнтів стабільний, на них чекає реабілітація.

Фото: МОЗ