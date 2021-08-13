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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

На Тернопільщині 9-місячну дитину госпіталізували зі штамом Дельта

немовля, коронавірус

У Тернопільській області на коронавірус захворіла дев’ятимісячна дитина. У неї виявили штам Дельта.

Про це повідомила керівник департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Ярмоленко під час брифінгу. За її словами, у Кременці маму з дитиною, якій дев’ять місяців, госпіталізували.

– Якщо в родині з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі, – зазначила вона.

Ярмоленко наголосила, що штам Дельта є більш контагіозним та агресивним, ніж інші варіанти коронавірусу. Тому слід вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання.

В Тернопільській області на штам коронавірусу Дельта хворіють ще дві дитини. Нині вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні станом на 12 серпня підтвердили 300 випадків зараження штамом Дельта. У м. Київ зареєстровано 21 випадок.

Минулої доби в Україні зареєстрували 1 263 випадки Covid-19. Негативна динаміка захворюваності спостерігається серед дітей. За добу захворіли 73 дитини.

Джерело: Тернополяни

Фото: Depositphotos

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