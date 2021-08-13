В Україні розпочинається сезон грибів. Іноді вони можуть провокувати харчові отруєння, які вважаються одними із найважчих.
За інформацією МОЗ, на території країні росте до 500 видів їстівних грибів, отруйних же – близько 2 тис. Та ще й сплутати їх дуже легко.
Фахівці профільного відомства взагалі рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені промисловим способом. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.
Навіть правильне очищення та приготування не гарантує безпеку.
Симптоми отруєння грибами:
- різкий біль у животі;
- блювання;
- діарея;
- порушення свідомості і зору;
- рясне слиновиділення та галюцинації;
- судоми.
Вони можуть проявитися як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.
Якщо людині не надати допомогу, вона може навіть померти.
Що роботи у разі отруєння грибами:
- телефонувати до швидкої за номером 103;
- спробувати викликати блювання;
- промити шлунок теплою водою;
- пити розчин води, солі та цукру;
- прийняти сорбенти.
У разі виникнення симптомів після споживання грибів не можна вживати молочні й кисломолочні продукти та алкоголь. Це прискорить потрапляння токсинів у кров.