Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Одні з найважчих. Симптоми отруєння грибами та перша допомога

гриби депозит

В Україні розпочинається сезон грибів. Іноді вони можуть провокувати харчові отруєння, які вважаються одними із найважчих.

За інформацією МОЗ, на території країні росте до 500 видів їстівних грибів, отруйних же – близько 2 тис. Та ще й сплутати їх дуже легко.

Фахівці профільного відомства взагалі рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені промисловим способом. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

Навіть правильне очищення та приготування не гарантує безпеку.

Симптоми отруєння грибами:

  • різкий біль у животі;
  • блювання;
  • діарея;
  • порушення свідомості і зору;
  • рясне слиновиділення та галюцинації;
  • судоми.
Читайте
З'їли отруйні гриби: у Львівській області три людини потрапили в реанімацію

Вони можуть проявитися як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.

Якщо людині не надати допомогу, вона може навіть померти.

Що роботи у разі отруєння грибами:

  • телефонувати до швидкої за номером 103;
  • спробувати викликати блювання;
  • промити шлунок теплою водою;
  • пити розчин води, солі та цукру;
  • прийняти сорбенти.

У разі виникнення симптомів після споживання грибів не можна вживати молочні й кисломолочні продукти та алкоголь. Це прискорить потрапляння токсинів у кров.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка