Міністерство охорони здоров’я роз’яснило правила в’їзду іноземних паломників в Україну.

З огляду на поширення коронавірусу в світі, в Україну можуть потрапити паломники й особи без громадянства, які мають з собою поліс страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, обсервацією, і який діє на весь час перебування в країні.

Також для іноземних паломників обов’язковий один із таких документів:

негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19 (виданий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену до коронавірусу SARS-CoV-2 (отриманий не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, внесеними до переліку ВООЗ;

іноземний Covid-сертифікат, виданий в державі, з якою Україна уклала договір про взаємне визнання Covid-сертифікатів.

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Якщо таких документів не виявиться, людині у в’їзді в Україну буде відмовлено. Крім того, паломники повинні дотримуватися загальноприйнятих правил в період карантину: носити маску, дотримуватися дистанції, проходити температурний скринінг.

Для запобігання поширенню коронавірусу з 5 серпня в Україні змінилися правила перетину кордону і контрольних пунктів в’їзду-виїзду на сході України і на адміністративному кордоні з півостровом Крим. Нові умови діють для іноземців і громадян України.

Джерело: МЗС України.