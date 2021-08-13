Науковці дослідили обмін речовин в організмі людини та визначили, у якому віці ці процеси відбуваються найшвидше.

Дослідники із США залучили 6,4 тис. людей віком від восьми днів до 95 років у 29 країнах світу, йдеться у матеріалі, опублікованому у журналі Science.

Завдяки масштабному експерименту їм вдалося визначити, що найшвидше обмін речовин відбувається у дітей до одного року.

Після 20 років він не змінюється, це пояснює те, що люди середнього віку схильні набирати зайву вагу.

Загалом вони визначили чотири фази метаболічного життя людини:

від 0 до одного року – спочатку метаболізм такий, як у матері, потім – на 50% швидше, ніж у дорослих;

від 1 до 20 років – плавне сповільнення обміну речовин;

від 20 до 60 років – метаболізм залишається незмінним;

від 60 років – щороку ці процеси сповільнюються.

Також науковці встановили, що на ці процеси не впливає статеве дозрівання, вагітність, менопауза.

Такі результати підштовхнули їх до висновків, що у перший рік життя дитина має добре харчуватися. Недоїдання може спричинити негативні наслідки упродовж усього життя.

Водночас надмірне споживання їжі вже від 20 років може спричинити набір зайвих кілограмів та навіть ожиріння.