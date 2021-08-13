Міжнародний день шульги відзначають 13 серпня. За підрахунками медиків, нині кожен двадцятий у світі пише лівою рукою.

Від людей, які жили іще за Радянського Союзу, можна почути багато історій про те, як дитину-шульгу, яка щойно прийшла до школи, переучували писати правою рукою. А ліву – прив’язували до парти. У світі теж є країни, де переучування шульги вважається доречним.

Дитячий психолог Анна Биволькевич розповіла Фактам ICTV, чому шульгу не потрібно переучувати.

За її словами, основна причина, чому не варто перевчати дітей користувати правою рукою замість лівої, це проблеми із мовленням.

– Є взаємозв’язок між моторикою рук та мовленням. От чому у кабінеті логопеда можна побачити багато предметів для розвитку дрібної моторики. З морфологічної точки зору центри мовлення представлені декількома ділянками, а представлення дрібної моторики – розсіяне у всьому мозку. Тому, розвиваючи моторику, розвивається мовлення, – зазначила психолог.

Биволькевич стверджує, що цей процес – складний, тож втручатися у те, як природа заклала, яка рука є провідною, не варто. Адже це сильно впливає на мозкові структури.

Також переучування дитини завдає їй психологічної травми.

– Уявіть собі маленьку дитину, яку садять за парту, і прив’язують її руку до парти. Це насильство. Тому у неї легко може виникнути заїкання та інші невротичні проблеми. Це результат тих методів, які ми обираємо для переучування, – наголошує спеціаліст.

Треба розуміти, що діти, які ростуть шульгами, це не люди із вадою, що заважатиме жити. Це, скоріше, може бути незручним для суспільства, підлаштованого під людей, які користуються більше правою рукою (ножиці, коробка передач у машині та інші побутові речі).

Психолог додала, що у випадку, коли дитина ліворука, варто її з любов’ю підтримувати. Вона радить розповідати історії про відомих лівшів, щоб це надихало дитину, і вона не почувалася не такою, як усі.

– А що стосується писання, то не варто злитися на дитину, якщо у неї не виходить спочатку виводити букви. Адже українська каліграфія орієнтована на праворуких людей. Потрібен час, щоб пристосуватися. Звичайно, почерк ліворуких буде відрізнятися, але це не проблема. Краще купіть дитині хорошу і комфортну ручку, – підсумувала вона.

Як змусити дитину читати

Малюк може сам зацікавитися читанням. Тут допоможе створення середовища, що сприятиме цьому. Це особистий приклад, коли читають мама і тато, розташування книг на полицях на рівні очей дитини, відвідування бібліотеки, книжкових магазинів, спільний вибір, спільне читання.

Також можуть допомогти вправи. Наприклад, складання візерунків з предметів (ґудзиків, намистин, кольорових кубиків), читання вголос, ігри на збіг, концентрацію або бінго з картинками.

Детальніше про те, як змусити дитину читати, читайте на Фактах ICTV.