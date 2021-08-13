Українські діти їдять забагато цукру. Кількість удвічі, а іноді утричі перевищує денну норму.

Про це під час першого Регіонального форуму Реформа шкільного харчування повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– За умови рекомендованих 25 г діти до трьох років уже споживають у нас близько 50 г цукру за добу. Збільшується споживання майже удвічі. Якщо ми говоримо про шкільний вік, то у середньому діти у нас споживають 67 грамів цукру. Тобто перевищення вже аж втричі, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, джерелом зайвого цукру є солодкі газовані напої. Крім того, українські діти мало рухаються.

Це призводить до того, що школярі страждають від ожиріння.

– 12% хлопців і 8% дівчат віком від 11 до 17 років мають ожиріння, – додав міністр.

Зміна системи харчування у школах дасть змогу запобігти розвитку різних захворювань, зокрема ожирінню, додав очільник відомства.

Водночас в Україні уже розпочався цей процес. З раціону школярів хочуть прибрати низку продуктів, наприклад сосиски та гриби.