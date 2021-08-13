Індійський штам коронавірусу (Дельта) продовжує активно поширюватися територією України, більш небезпечну мутацію виявили у Сумській області.

Про це під час брифінгу 13 серпня 2021 року заявила заступник керівника Департаменту охорони здоров’я Сумської ОДА Галина Хомета.

– Варіант Дельта виявили і в нашій області, – уточнила Галина Хомета.

Регіон отримав тест-системи, які допомагають визначити мутацію.Через це стало можливим виявлення варіанту.

Індійський штам коронавірусу (Дельта) дедалі активніше поширюється в Україні. Науковці називають його більш небезпечним через здатність викликати важчі наслідки захворювання і летальні випадки.

Навесні 2021 року він уже продемонстрував свої “здібності”, викликавши спалах захворюваності в Індії. Пізніше він поширився в інших країнах.

В Україні були випадки госпіталізацій і смертей від вірусу. Водночас досвід інших країн показує, що вакцинація – ефективний спосіб боротьби з мутацією. Щеплення допомагає уникнути важчого перебігу захворювання та смерті у разі інфікування.

Джерело: Сумська ОДА