В Україні поки що немає повідомлень про наявність штаму коронавірусу Йота. Але інший варіант – Дельта активно поширюється у країні.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстровано циркуляції штаму Йота.

Кузін зазначив, що цей варіант – не новий. Зараз він поширюється майже у 27-28 країнах світу, починаючи з листопада 2020 року. Але в Україну він не потрапив, на відміну від небезпечнішого штаму Дельта.

Санлікар розповів, що офіційно у країні зафіксували вже 300 випадків штаму Дельта. У м. Київ зареєстровано 21 випадок.

За прогнозами науковців з Національної академії наук, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може погіршитися. Кількість випадків Covid-19 за добу в Україні зросте вже в найближчі тижні.

Згідно з прогнозом обчислення, середня кількість нових випадків дорівнюватиме: 11-17 серпня – 1 008, а 18-24 серпня – 1 285.

Станом на 13 серпня в Україні зафіксували 1 263 нових випадки Covid-19. Від ускладнень померли 44 людини, а одужали – 1007 пацієнтів. Також спостерігається негативна динаміка захворюваності серед дітей. За добу захворіли 73 дитини.

Джерело: Суспільне, 24 канал