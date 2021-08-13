У США дозволили використовувати третю дозу вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та Moderna. Відповідне рішення ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Застосування третьої дози дозволили після доводів Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США. Адже раніше FDA було проти бустерних щеплень. Також на рішення управління вплинув початок нової хвилі коронавірусу та активне поширення штаму Дельта у країні.

Бустерну (третю) дозу зможуть отримати люди з ослабленим імунітетом, люди після трансплантації, хворі на рак та інші захворювання, адже у них є ризик важкого перебігу хвороби. Це щеплення буде спрямоване на захист організму від Covid-19 та його штамів.

– Це рішення дозволить лікарям підвищити імунітет у деяких осіб з ослабленим імунітетом, які потребують додаткового захисту від Covid-19, – зазначив виконувач обов’язків комісара FDA, лікар Джанет Вудкок.

FDA визначило, що люди після трансплантації та інші особи з аналогічним рівнем ослабленого імунітету можуть отримати третю дозу вакцин від Pfizer і Moderna принаймні через 28 днів після отримання другого щеплення. В управлінні не зазначили, чи можна отримати бустерну дозу людям, які вакцинуватися однією дозою Johnson & Johnson.

Вакцинувати третьою дозою людей з ослабленим імунітетом запропонували у фармацевтичній компанії Pfizer. Вони це зробили через докази підвищеного ризику повторного зараження через шість місяців після вакцинації та поширення високозаразного варіанту Covid-штаму Дельта.

Ще у липні представники влади США вимагали від компанії надати більше інформації про необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Але нещодавно головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що все ж бустерна доза може знадобитися через те, що рано чи пізно ефективність двох доз препарату Pfizer знизиться.

Джерело: FDA