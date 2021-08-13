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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У США вакцини проти ВІЛ будуть випробовувати на людях

Вакцина коронавирус лаборатория

Наприкінці нинішнього року біотех-компанія Moderna почне випробовувати на людях експериментальні мРНК-вакцини проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

За даними сайту Firstwordpharma, дві кандидатні вакцини mRNA-1 644 і mRNA-1644v2-Core успішно пройшли стадію попереднього тестування. Для випробувань на людях будуть залучені 56 здорових дорослих добровольців у віці 18-50 років.

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На цьому етапі тестування планується вивчити силу і частоту побічних ефектів, якщо вони виникнуть. Пізніше буде вивчатися імуногенність препарату, тобто здатність утворювати антитіла і викликати клітинну імунну відповідь.

Остаточні результати першого етапу випробувань очікуються в травні 2023 року, проміжні будуть відомі значно раніше.

В Україні протягом липня 2021 року офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції. Ще у 415 пацієнтів діагностували СНІД. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я. За їхніми даними, за місяць 254 особи померли від СНІДу.

Поширенню ВІЛ-інфекції можна запобігти завдяки відмові від вживання ін’єкційних наркотиків і обов’язковому використанню презервативів.

Джерело:Firstwordpharma.

Фото: Depositphotos

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