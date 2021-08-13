У Міжнародному аеропорту Одеса 13 серпня відкрили пункт масової вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба аеропорту в соціальних мережах. Він працюватиме щодня з 9.00 до 18.00. Знайти центр вакцинації можна в окремій будівлі праворуч від нового терміналу.

Для всіх, хто приїде на вакцинацію на своєму авто, паркування у зоні парковки №1 першу годину буде безкоштовним.

-Вакцинація відбувається без попереднього запису, у форматі живої черги. Потрібно мати з собою паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, – зазначили в прес-службі.

За словами голови міського департаменту охорони здоров’я Левона Нікогосяна, обслуговувати пункт буде не лише людей, які готуються перетнути кордон, але й усіх охочий щепитися.

– Пункт на цій локації полегшить життя кожному одеситу, який перетинає кордон: вакцину тепер можна отримати в кількох метрах від терміналу. Але хочу зазначити, що пункт відкритий для всіх – не лише для тих, хто перетинає кордон. Як і завжди, процес вакцинації займає кілька хвилин, і близько 20 хвилин необхідно перебувати під наглядом, – додав він.

У цьому пункті можна отримати щеплення препаратами Moderna, AstraZeneca і CoronaVac. Вакцину Pfizer обіцяють доставити завтра: в ніч на 14 серпня в Одесі очікують постачання 8 тис. доз.

Нещодавно в аеропорту Бориспіль також відкрили пункт масової вакцинації від коронавірусу. Щеплення можна зробити щодня у приміщенні терміналу D (на першому поверсі) з 9.00 до 15.00. Попередній запис не потрібен, адже щеплення роблять у режимі живої черги.

Джерело: Міжнародний аеропорт Одеса, Odessa.online