Станом на 13 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 263 864 випадки коронавірусу, а за добу – 1 263 нових хворих. З-поміж них – 73 дитини та 52 медпрацівники.

До лікарень за останні 24 години потрапили 613 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 217 українців, за день – 44 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 195 798 людям, за добу – 1 007 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 627 179 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 22 318.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

м. Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 45 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 78 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 99 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 24 випадки;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 78 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 42 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Вакцинація в Україні

За добу, 12 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 163 310 людей. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 12 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 262 601 випадок Covid-19, за добу було 1 247 нових хворих.