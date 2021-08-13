Станом на 13 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 263 864 випадки коронавірусу, а за добу – 1 263 нових хворих. З-поміж них – 73 дитини та 52 медпрацівники.
До лікарень за останні 24 години потрапили 613 людей з коронавірусом.
Загалом від хвороби померли 53 217 українців, за день – 44 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 195 798 людям, за добу – 1 007 особам.
За час поширення вірусу в Україні провели 11 627 179 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 22 318.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
- м. Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 30 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 70 випадків;
- Донецька область – 84 випадки;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 45 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 78 випадків;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 99 випадків;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 24 випадки;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 46 випадків;
- Харківська область – 78 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 42 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
Вакцинація в Україні
За добу, 12 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 163 310 людей. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 12 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 262 601 випадок Covid-19, за добу було 1 247 нових хворих.