Штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватися в Україні. Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 12 серпня у країні вже офіційно підтвердили 300 випадків хвороби.

Також спостерігається динаміка збільшення кількості випадків інфікування Covid-19 серед дітей. За добу 12 серпня захворіли 73 дитини. За словами експертів, для малечі штам Дельта є небезпечнішим за попередні варіанти.

За словами інфекціоністки Олени Луцької, діти зі штамом Дельта можуть хворіти з більш яскравими проявами. У них можуть виникати підвищення температури, слабкість, біль у горлі, нежить та кашель.

– Перебіг хвороби у дитини може бути схожим на ГРВІ, що швидко минає. Але також є інформація про те, що дедалі частіше діти з діагностованим штамом Дельта потрапляють у стаціонар та навіть можуть потребувати респіраторної підтримки, – зазначила спеціаліст у коментарі Фактам ICTV.

Щоб вберегти дітей від штаму Дельта, лікар радить дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та носити маски.

– Сподіваємося на те, що скоро можна буде вакцинувати й дітей від коронавірусу, – додала вона.

Нині в Україні дозволили щеплювати дітей від 12 років тільки в окремих випадках. Якщо дитина має високі ризики важкого перебігу хвороби, то вона зможе отримати щеплення препаратом від Pfizer/BioNTech.

Штам Дельта може загрожувати навіть немовлятам. У Тернопільській області цим варіантом інфікувалася дев’ятимісячна дитина.

Її разом з мамою госпіталізували. Також в області хворіють ще дві дитини, які перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.