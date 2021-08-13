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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Знову ранній підйом. Як налаштувати режим сну після літньої відпустки

сон, бессонница

Літо добігає кінця, і вже з вересня українцям доведеться повертатися до навчання, роботи та водночас до раннього пробудження.

Через це у деяких можуть виникнути проблеми з адаптацією після літніх відпусток і більш розслабленого ритму життя. Журналісти CNN зібрали поради фахівців, які допоможуть налаштуватися на новий режим.

Як налаштувати режим сну

  • Встановити однаковий час засинання і пробудження

У цьому допоможе будильник на телефоні, водночас відкладати пробудження не рекомендується.

Важливо лягати спати і прокидатися щоранку в один і той же час, навіть у вихідні. Нерегулярний режим сну загрожує проблемами зі здоров’ям, зокрема розвитком серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету, деменції, розладів настрою і імунної дисфункції.

  • Уникати “убивць” сну

Так називають продукти, які заважають заснути. Сюди належать кава, алкоголь.

Також не рекомендують переглядати телевізор або фільми перед сном.

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  • Підготовка до сну

Її рекомендують проводити щодня за годину до того, як лягати спати. Можна підготувати організм і кімнату, завершити всі справи і присвятити час читанню, вправам або медитації.

  • Відмова від випадкового сну

Фахівці рекомендують відмовитися від цієї звички. Вдень спати потрібно лише тоді, якщо був недосип напередодні.

  • Більше вправ та руху

Заснути і добре виспатися допоможуть вправи. Їх потрібно обов’язково додати до свого розпорядку дня.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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