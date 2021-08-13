Літо добігає кінця, і вже з вересня українцям доведеться повертатися до навчання, роботи та водночас до раннього пробудження.
Через це у деяких можуть виникнути проблеми з адаптацією після літніх відпусток і більш розслабленого ритму життя. Журналісти CNN зібрали поради фахівців, які допоможуть налаштуватися на новий режим.
Як налаштувати режим сну
- Встановити однаковий час засинання і пробудження
У цьому допоможе будильник на телефоні, водночас відкладати пробудження не рекомендується.
Важливо лягати спати і прокидатися щоранку в один і той же час, навіть у вихідні. Нерегулярний режим сну загрожує проблемами зі здоров’ям, зокрема розвитком серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету, деменції, розладів настрою і імунної дисфункції.
- Уникати “убивць” сну
Так називають продукти, які заважають заснути. Сюди належать кава, алкоголь.
Також не рекомендують переглядати телевізор або фільми перед сном.
- Підготовка до сну
Її рекомендують проводити щодня за годину до того, як лягати спати. Можна підготувати організм і кімнату, завершити всі справи і присвятити час читанню, вправам або медитації.
- Відмова від випадкового сну
Фахівці рекомендують відмовитися від цієї звички. Вдень спати потрібно лише тоді, якщо був недосип напередодні.
- Більше вправ та руху
Заснути і добре виспатися допоможуть вправи. Їх потрібно обов’язково додати до свого розпорядку дня.