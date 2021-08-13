Літо добігає кінця, і вже з вересня українцям доведеться повертатися до навчання, роботи та водночас до раннього пробудження.

Через це у деяких можуть виникнути проблеми з адаптацією після літніх відпусток і більш розслабленого ритму життя. Журналісти CNN зібрали поради фахівців, які допоможуть налаштуватися на новий режим.

Як налаштувати режим сну

Встановити однаковий час засинання і пробудження

У цьому допоможе будильник на телефоні, водночас відкладати пробудження не рекомендується.

Важливо лягати спати і прокидатися щоранку в один і той же час, навіть у вихідні. Нерегулярний режим сну загрожує проблемами зі здоров’ям, зокрема розвитком серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету, деменції, розладів настрою і імунної дисфункції.

Уникати “убивць” сну

Так називають продукти, які заважають заснути. Сюди належать кава, алкоголь.

Також не рекомендують переглядати телевізор або фільми перед сном.

Підготовка до сну

Її рекомендують проводити щодня за годину до того, як лягати спати. Можна підготувати організм і кімнату, завершити всі справи і присвятити час читанню, вправам або медитації.

Відмова від випадкового сну

Фахівці рекомендують відмовитися від цієї звички. Вдень спати потрібно лише тоді, якщо був недосип напередодні.

Більше вправ та руху

Заснути і добре виспатися допоможуть вправи. Їх потрібно обов’язково додати до свого розпорядку дня.