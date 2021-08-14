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Абрамова Юлія |

1 353 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Україні

коронавірус

За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 353 підтверджених випадки коронавірусу, з них 99 у дітей та 33 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксований 21 летальний випадок, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (138), Одеській (81), Дніпропетровській (117) та Херсонській (52) областях, а також в місті Київ (198).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика по областям

  • м. Київ – 198 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 11 випадків;
  • Дніпропетровська область – 117 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 32 випадки;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 77 випадків;
  • Івано-Франківська область – 45 випадків;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 40 випадків;
  • Львівська область – 72 випадки;
  • Миколаївська область – 21 випадок;
  • Одеська область – 81 випадок;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 25 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 36 випадків;
  • Харківська область – 138 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 57 випадків;
  • Черкаська область – 32 випадки;
  • Чернівецька область – 29 випадків;
  • Чернігівська область – 31 випадок.

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