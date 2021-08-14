За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 353 підтверджених випадки коронавірусу, з них 99 у дітей та 33 у медпрацівників.
Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.
Крім того, за останню добу зафіксований 21 летальний випадок, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.
При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.
Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (138), Одеській (81), Дніпропетровській (117) та Херсонській (52) областях, а також в місті Київ (198).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика по областям
- м. Київ – 198 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 117 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 32 випадки;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 77 випадків;
- Івано-Франківська область – 45 випадків;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 72 випадки;
- Миколаївська область – 21 випадок;
- Одеська область – 81 випадок;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 25 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 36 випадків;
- Харківська область – 138 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 57 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 29 випадків;
- Чернігівська область – 31 випадок.