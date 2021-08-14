За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1 353 підтверджених випадки коронавірусу, з них 99 у дітей та 33 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксований 21 летальний випадок, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (138), Одеській (81), Дніпропетровській (117) та Херсонській (52) областях, а також в місті Київ (198).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика по областям