14 серпня в Україні відзначають Маковий Спас.

Цього дня українські господині традиційно випікають солодощі з насінням маку.

У дієтолога Ольги Безуглої Факти ICTV запитали про користь і шкоду маку, а також про те, як його краще їсти, щоб принести організму максимальну користь.

Користь маку

– Мак має непоганий вітамінний і мінеральний склад. Це вітаміни РР і В, а також мікроелементи – кальцій, фосфор, залізо, калій, магній, марганець, мідь. Він є джерелом клітковини і корисних рослинних жирів. Також цей продукт має низький глікемічний індекс, – каже Ольга Безугла.

Дієтолог уточнила, як мак впливає на організм.

Корисні властивості:

рослинний протеїн – чинить позитивний вплив на м’язову систему;

клітковина – важлива для мікробіому кишківника та травлення;

рослинні жири (мононенасичені жирні кислоти) – позитивно впливають на здоров’я серце та шкіри, знижують ризик серцево-судинних захворювань;

кальцій і фосфор – корисні для кістково-м’язової системи;

залізо – незамінний мікроелемент, який бере участь у забезпеченні всього організму киснем;

мідь – корисна для сполучної тканини;

поліфеноли – антиоксиданти, знижують ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Шкода маку

Як зазначає Ольга Безугла, є категорії громадян, яким не рекомендується велика кількість маку.

– Потрібно завжди пам’ятати про індивідуальну реакцію організму. Також безконтрольне вживання насіння маку не рекомендується, якщо є проблеми з органами травлення, алергічні захворювання в анамнезі, хоча відвар насіння маку може застосовуватися для поліпшення травлення, але всюди є свої особливості. Також велику кількість маку не можна споживати дітям і літнім людям, – додає дієтолог.

Також варто пам’ятати про велику калорійність продукту.

– Насіння маку має близько 500 ккал на 100 г. Через це не рекомендується їсти більше за за цю кількість продукту на день, – коментує Ольга Безугла.

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Як краще їсти мак

Вживаючи мак у складі кондитерських виробів, потрібно пам’ятати про калорійність і нутрицевтичну щільність продукту.

– Коли ми використовуємо мак у складі кондитерських виробів, то маємо пам’ятати про додані мед, цукор, борошно. Все це все сумарно підвищує глікемічне навантаження продукту і може більш негативно впливати на роботу вашого організму та метаболізм. Також у таких продуктах може бути високий глікемічний індекс. Не рекомендується закладати в основу раціону такі страви і переїдати ними, – пояснює фахівець.

За її словами, краще додати мак у салат, їсти його з сиром. Саме тоді можна отримати від нього максимальну користь.