Коронавірус (COVID 19) у Києві на 14 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За минулі 24 години в Києві підтвердили 198 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 221 129.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (45), Дарницькому (54) та в Святошинському (29).
За добу троє жителів столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 257 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося 214 009 киянам, а за останній день – 468.
Хто захворів за добу
- 121 жінок віком від 20 до 87 років;
- 69 чоловіків віком від 18 до 87 років;
- четверо дівчат від 1 до 9 років;
- четверо хлопчиків від 10 місяців до 17 років.
В лікарні з коронавірусом потрапили 53 людини. А ще 20 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.