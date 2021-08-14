Коронавірус (COVID 19) у Києві на 14 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За минулі 24 години в Києві підтвердили 198 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 221 129.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (45), Дарницькому (54) та в Святошинському (29).

За добу троє жителів столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 257 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 214 009 киянам, а за останній день – 468.

Хто захворів за добу

121 жінок віком від 20 до 87 років;

69 чоловіків віком від 18 до 87 років;

четверо дівчат від 1 до 9 років;

четверо хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

В лікарні з коронавірусом потрапили 53 людини. А ще 20 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: