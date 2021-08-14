Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

198 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві

коронавірус

За минулі 24 години в Києві підтвердили 198 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла  221 129.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (45), Дарницькому (54) та в Святошинському (29).

За добу троє жителів столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 257 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 214 009 киянам, а за останній день – 468.

Хто захворів за добу

  • 121 жінок віком від 20 до 87 років;
  • 69 чоловіків віком від 18 до 87 років;
  • четверо дівчат від 1 до 9 років;
  • четверо хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

В лікарні з коронавірусом потрапили 53 людини. А ще 20 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Читайте
В Україні за добу зафіксували 1 263 нових випадки Covid-19

Коронавірус (COVID 19) у Києві на 14 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка