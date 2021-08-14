Захворюваність коронавірусом по всьому світу продовжує зростати. За минулих 24 години кількість виявлених випадків досягла позначки 612 458, довівши загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 206 379 059, з яких померло 4 347 143 (8 746 за день).

При цьому в Україні за весь час зареєстровано 2 265 217 випадків Covid-19, з яких померло 53 238 осіб.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні епідеміологічна ситуація продовжила погіршуватися, за минулі 24 години було підтверджено 1 353 нових хворих.

Також на території України продовжує поширюватися штам коронавірусу Дельта, однак Йоту досі зафіксовано не було.

Коронавірус у світі

Китай закрив один з терміналів порту Нінбо-Чжоушань – третього в світі за вантажообігом, оскільки коронавірус виявили у одного з його співробітників.

Операції в терміналі Мейшань припинили 12 серпня до подальших розпоряджень. Через нього проходить чверть товарообігу порту.

У США число госпіталізованих з штамом коронавірусу Delta досягло рекордних показників. Найбільше нових випадків реєструється серед дітей. У період з 3 по 9 серпня в середньому число госпіталізованих зросла до 239 випадків.