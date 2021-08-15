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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

День Незалежності України: у Києві не працюватимуть центри вакцинації

вакцинація від туберкульозу

У Києві 23 та 24 серпня (понеділок та вівторок) не працюватимуть Центри масової вакцинації та пункти імунізації проти коронавірусу в медичних закладах.

У Київській міській державній адміністрації пояснили причину. Роботу пунктів у ці дні призупинено у зв’язку з відзначенням 30-ї річниці незалежності України.

Для тих, хто у ці дати має отримати другу дозу вакцини проти Covid-19 або розпочати курс імунізації, запропонували альтернативу.

Жителі Києва можуть вакцинуватися від коронавірусу на декілька днів раніше (наприклад, 21 та 22 серпня включно) або після державного свята – тобто з 25 серпня.

Вакцинація в аеропорту Жуляни

На початку серпня у Жулянах відкрили пункт вакцинації проти коронавірусу. Громадяни, які хочуть імунізуватися від Covid-19, можуть зробити щеплення у терміналі А.

Медичні працівники вакцинуватимуть людей препаратом CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Громадян імунізуватимуть у порядку живої черги.

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В одеському аеропорту відкрили пункт масової вакцинації від Covid-19

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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