День Незалежності України: у Києві не працюватимуть центри вакцинації

У Києві 23 та 24 серпня (понеділок та вівторок) не працюватимуть Центри масової вакцинації та пункти імунізації проти коронавірусу в медичних закладах.

У Київській міській державній адміністрації пояснили причину. Роботу пунктів у ці дні призупинено у зв’язку з відзначенням 30-ї річниці незалежності України.

Для тих, хто у ці дати має отримати другу дозу вакцини проти Covid-19 або розпочати курс імунізації, запропонували альтернативу.

Жителі Києва можуть вакцинуватися від коронавірусу на декілька днів раніше (наприклад, 21 та 22 серпня включно) або після державного свята – тобто з 25 серпня.

Вакцинація в аеропорту Жуляни

На початку серпня у Жулянах відкрили пункт вакцинації проти коронавірусу. Громадяни, які хочуть імунізуватися від Covid-19, можуть зробити щеплення у терміналі А.

Медичні працівники вакцинуватимуть людей препаратом CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Громадян імунізуватимуть у порядку живої черги.