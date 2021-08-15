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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ідеальна вечеря: що їсти ввечері та яких продуктів варто уникати

ужин

Ідеальна вечеря – це останній прийом їжі, який дозволяє наситити організм, але водночас не викликає відчуття важкості перед сном.

Вона повинна містити багато корисних речовин, але бути досить низькокалорійною.

Дієтолог і тренер Олександр Стус розповів Фактам ICTV, якою має бути ідеальна вечеря і що краще їсти перед сном.

– Ідеальна вечеря насамперед має бути легкою, щоб організм не витрачав багато енергії на перетравлення їжі та готувався до сну, – каже Олександр Стус.

За його словами, легка вечеря означає набір продуктів, час перетравлювання яких не перевищує двох-трьох годин.

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Що краще з’їсти на вечерю

Дієтолог назвав кілька варіантів ідеальної вечері:

  • нежирний сорт риби або м’яса та овочевий салат;
  • сир із фруктами або ягодами;
  • сирна запіканка;
  • сирники;
  • склянка кефіру.

Водночас порції не мають бути занадто великими, аби не переїдати на ніч.

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Чого не варто їсти на вечерю

За словами Олександра Стуса, варто уникати важкої їжі, яка довго перетравлюється, а також фастфуду.

– Уникайте фастфуду, наприклад, піци. Він провокує відчуття тяжкості, що створить дискомфорт, – підсумовує він.

Прийом такої їжі у вечірній час може не лише викликати неприємні відчуття, а й заважатиме заснути.

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