За останню добу в Києві підтвердили 87 нових випадків коронавірусу. У столиці – один з найбільших показників добового приросту хвороби.

За весь період пандемії 221 216 жителів міста захворіли на небезпечний Covid-19. За 24 години 1 659 киян пройшли повний курс вакцинації проти захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: